İzmir’in Torbalı ilçesinde, otomobil tarihine tanıklık etmek isteyenler için eşsiz bir durak bulunuyor. Çapak Mahallesi’nde yer alan Key Museum, 1880’lerin sonundan 2011 yılına kadar uzanan araç koleksiyonuyla Türkiye’nin en kapsamlı klasik otomobil müzesi olma özelliğini taşıyor. Dünya markalarının ilk modellerinin sergilendiği müze, sadece koleksiyonuyla değil, müzecilik anlayışıyla da dünya çapında takdir görüyor.

Tarihin Tekerlek Üstündeki Yolculuğu

Key Museum, otomobil tutkunu kardeşler Murat ve Selim Özgörkey tarafından kuruldu. 6 Mayıs 2015’te kapılarını açan müze, 7.000 metrekarelik sergi alanında 76 klasik otomobil ve 40 klasik motosiklet barındırıyor. Koleksiyon, 1886’da üretilen ilk otomobilden başlayarak, Mercedes, BMW, Porsche, Cadillac, Ford gibi dünya devlerinin ilk modellerine kadar uzanıyor.

Ziyaretçiler, otomobil tarihinin gelişimini dönemsel olarak izleyebiliyor; endüstri devrimi, savaş yılları ve modern tasarım dönemlerinin izlerini aynı çatı altında görebiliyor.

Benzin Kokusuyla Tarih: Shell İstasyonu ve Antika Koleksiyonu

Key Museum, klasik araçların ötesinde bir atmosfer sunuyor. Müze içinde oluşturulan orijinal Shell benzin istasyonu 1900’lü yılların başındaki istasyon mimarisini yansıtıyor. Ayrıca:

2.000’den fazla model otomobil,

300 adet kaput amblemi (otomobil maskotu),

Otomobil temalı ipek eşarplar,

Vintage benzin pompaları ve dönemin ekipmanları da sergileniyor.

Bu detaylar, müzeyi sıradan bir sergi alanından çıkarıp bir “yaşayan otomobil tarihi” haline getiriyor.

Mükemmellik Sertifikası İle Taçlandı

Ziyaretçilerden aldığı yüksek puanlar sayesinde Key Museum, TripAdvisor tarafından iki yıl üst üste “Mükemmellik Sertifikası” ile ödüllendirildi. Platformda “İzmir’de Gezilecek Yerler” listesinde ilk iki sırada yer alan müze, yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen klasik araç meraklılarını da kendine çekiyor.

Restorasyonda Dünyaya Örnek

Müzedeki her araç, “Nuts and Bolts Restoration” yöntemiyle restore ediliyor. Bu teknikle otomobiller, en küçük vidasına kadar sökülüp yeniden monte ediliyor ve ilk üretim günündeki kondisyonuna getiriliyor. Yalnızca birkaç özel müzede uygulanan bu yöntem, Key Museum’u dünya çapında sayılı koleksiyon merkezlerinden biri haline getiriyor.

Ulaşım: İzmir’den 30 Dakikada Otomobil Cenneti

Key Museum, İzmir merkezden yaklaşık 30 dakika, Adnan Menderes Havalimanı’ndan ise 25 dakika uzaklıkta bulunuyor. Efes Antik Kenti ve Metropolis Antik Kenti rotası üzerinde yer alması, müzeyi hem tarih hem de turizm açısından önemli bir durak haline getiriyor.

Açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müze, Türkiye’deki klasik otomobil kulüplerinin de sık sık buluşma noktası oluyor.

Neden Görülmeli?

Key Museum, yalnızca otomobil koleksiyonuyla değil, müzecilik vizyonuyla da Türkiye’nin yüz akı.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden bu özel alan, geçmişin motor sesini bugünle buluşturuyor.

İzmir’e yolu düşen herkesin mutlaka listesine alması gereken Key Museum, klasik araç tutkunları için adeta bir zaman kapsülü.

Ziyaret Bilgileri:

Adres: Key Museum, Çapak Mah. Özgörkey Cad. No:5, Torbalı / İzmir

Ziyaret Saatleri: Salı – Pazar, 10.00–17.00 (Pazartesi günleri kapalı)

Giriş Ücreti: 2025 itibarıyla yetişkin 150 TL (öğrenci 100 TL) (fiyatlar zamanla değişiklik gösterebilir)