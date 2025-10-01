Senato’da geçici bütçe tasarılarının onaylanmaması, 2019’dan bu yana ilk kez ABD’de federal hükümetin kapanmasına yol açtı. Yeni mali yılın başlamasına saatler kala yaşanan krizin ardından federal kurumlar, temel hizmetler dışında faaliyetlerini durdurdu.

Bütçe tasarıları reddedildi

ABD Kongresi’nde federal hükümetin çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli geçici bütçe tasarıları, Senato’da kabul edilmedi. Demokratların sağlık hizmetleri düzenlemesini de içeren yaklaşık 1 trilyon dolarlık tasarısı reddedildi. Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarı da gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Gece yarısı kritik eşik

Yerel saatle gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç çıkmayınca federal hükümet resmi olarak kapandı. 2019’dan bu yana ilk kez yaşanan kapanma nedeniyle kamu kurumları, Kongre yeni bir adım atana kadar yalnızca temel hizmetleri sürdürmeye devam edecek.