Tesla, SpaceX ve xAI gibi dünya çapındaki şirketlerin kurucusu olan Musk, kendisine yöneltilen "trilyoner" tahminlerine dikkat çekici bir yanıt verdi. Ünlü girişimci, nakit varlığının toplam servetinin binde birinden bile düşük olduğunu belirterek 850 milyon dolar civarında likit paraya sahip olduğunu açıkladı.

Elon Musk'ın serveti neden nakitte değil?

Musk'ın bu açıklaması, kamuoyundaki yaygın bir yanılgıyı ortadan kaldırdı. Birçok kişi dünyanın en zengini olan Musk'ın banka hesaplarında milyarlarca dolar tuttuğunu düşünüyor. Ancak gerçek çok farklı. Elon Musk'ın serveti neredeyse tamamen sahip olduğu şirketlerdeki hisse paylarına bağlı. Yani kağıt üzerinde yüzlerce milyar dolarlık bir varlığa sahip olsa da bunun çok küçük bir kısmı nakde çevrilmiş durumda.

Musk, yatırım stratejisinin tamamen şirket ortaklıkları üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak elindeki paranın büyük bölümünün Tesla ve SpaceX hisseleri şeklinde olduğunu ifade etti. Bu durum, modern çağın milyarderlerinin servetlerinin nasıl yapılandırıldığına dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

2026 milyarderler listesinde Elon Musk zirvede

Şubat 2026 itibarıyla Elon Musk, en yakın rakibiyle arasındaki uçurumu daha da açarak listenin tartışmasız lideri olmaya devam ediyor. Özellikle SpaceX ve xAI şirketlerinin birleşmesinin ardından gelen yüksek değerlemeler, Musk'ın toplam servetini tarihi seviyelere taşıdı. Tarihin ilk dolar trilyoneri olmaya ramak kalan Musk'ın güncel serveti yaklaşık 850 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Elon Musk'ın ardından en zenginler kimler?

Milyarderler sıralamasında Musk'ın ardından Google'ın kurucu ortağı Larry Page 251 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü basamakta yine Google'ın diğer kurucusu Sergey Brin 231 milyar dolarla bulunurken, Meta'nın patronu Mark Zuckerberg 219 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sıraya oturuyor. Ancak hiçbiri Musk ile aradaki devasa farkı kapatacak konumda görünmüyor.

Elon Musk kimdir?

Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren teknolojiye büyük ilgi duyan Musk, 12 yaşında ilk bilgisayar oyununu yazarak erken yaşta girişimcilik yeteneğini ortaya koydu. Kanada ve ardından ABD'de eğitim hayatını sürdüren Musk, Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi ve fizik alanlarında çift diploma aldı.

Kariyerine Zip2 ve PayPal gibi girişimlerle başlayan Musk, daha sonra Tesla, SpaceX, Neuralink ve The Boring Company gibi şirketleri kurarak teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Elektrikli araçlardan uzay keşfine, yapay zekadan beyin-bilgisayar arayüzlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Musk, aynı zamanda sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) sahibi.