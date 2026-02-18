Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112.01 puan düşerek günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 14.227,29 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.24'lük yükselişle 14.260 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Gözler ABD-İran geriliminde...



Küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarının kapalı olduğu günde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Son iki gündür düşüşünün ardından toparlama sinyalleri veren ons altın 4.927 dolardan, gram altın 6.930 TL'den,

gümüş 75.38 dolardan,

Brent petrol 67.55 dolardan,

Bitcoin ise 67.751 dolardan alıcı buluyor.

