Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı İslamabad Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğiyle Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından insani yardım çalışması başlattı.

Afetzedelere sıcak yemek ve içme suyu

Diyanet İşleri Başkanlığı İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş, yürütülen faaliyetler kapsamında Buner, Muzaffargarh ve Celalpur bölgelerinde 18 bin kişiye sıcak yemek ve temiz içme suyu ikramında bulunduklarını söyledi.

Gıda paketi ve mutfak seti dağıtıldı

Akkuş, afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1000 aileye gıda paketi, 1000 aileye ise mutfak seti ulaştırıldığını belirtti. Yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Akkuş, “Selin yıkıma uğrattığı iş yerleri, evler ve camilerin yeniden inşası ve onarımı için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Yeniden inşa çalışmaları

TDV’nin bölgedeki faaliyetleri yalnızca gıda ve barınma desteğiyle sınırlı kalmıyor. Selden zarar gören camiler, evler ve iş yerlerinin onarımına da katkı sağlanarak afetzedelerin yaşamlarını yeniden kurmalarına destek olunuyor.