Son Mühür- Elektrikli araçlar her geçen gün pazar payını arttırarak yoluna devam ediyor. Otomotiv sektörünü yakından takip eden gazeteci Emre Özpeynirci, EBS Danışmanlık'ın verilerinden yola çıkarak, ''Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satan 4.ülkeyiz. 4. sırayı iyice sağlamlaştırdık'' değerlendirmesinde bulundu.

''Kasımda tempo düşse bile, Türkiye, 11 ay sonunda 164.665 adet elektrikli otomobil satışıyla Avrupa’da 4. sıradaki yerini korudu'' diyen Özpeynirci,

''Yılın ilk 11 ayda Avrupa genelinde (Türkiye dahil) elektrikli otomobil satışları yüzde 30 artarken, Türkiye’de artış yüzde 111’i aştı. Yani büyüme hızında açık ara öndeyiz'' hatırlatmasında bulundu.



Toplam satışlarda 17.sıradayız...



''Toplam satışlar içindeki payda ise Türkiye yüzde 17,55 ile 17. sırada. Avrupa ortalaması yüzde 18,81; yani aradaki fark oldukça sınırlı.'' diyen Özpeynirci,

''Kısacası: Hacimde hızlıyız, payda Avrupa’ya yaklaştık. Asıl soru şu: 2026’da bu ivme korunabilecek mi?'' diye sordu.



Türkiye'nin EV pazarında 2026'da pazar payını yüzde 20'ye çıkartması bekleniyor.

Türkiye elektrikli oto satışında Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.