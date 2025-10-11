Son Mühür- Ünlü isimlerin, uyuşturucu kullanma iddiasıyla şafak operasyonuyla evlerinden alınmasının ardından MHP’den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in siyasi hayatını anlattığı “Bir Yolculuk” kitabından alıntı yaparak, “Ünlüler halka nasıl oy vereceklerini anlatmaya kalkarsa, iş değişir ve felakete yol açar” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlatılan çok sayıda ünlü isim, 8 Ekim sabahı şafak operasyonuyla evlerinden alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıoğlu ifadelerinin alınmasının ardından aynı gün serbest bırakıldı.

“İş değişir ve felakete yol açar”

Ünlülere yönelik operasyonun yankıları devam ederken, MHP kanadından önemli bir mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Tony Blair’in hatıralarından yaptığı alıntıda, şunları yazdı:

“Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir. Tony Blair, siyasi yolculuğunu anlattığı hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor; ‘Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa, o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.’”