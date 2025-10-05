Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi'nin hayvan sevgisini ve toplumsal duyarlılığı pekiştiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, üniversite öğrencilerinden anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Ege Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Pınarbaşı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gençler, bu özel günde merkezin can dostlarıyla vakit geçirerek hem moral verdi hem de önemli bir destek sağladı.

Mama ve Bakım Malzemesi desteğiyle örnek oldular

Merkeze gelen duyarlı öğrenciler, yanlarında getirdikleri mama ve çeşitli bakım malzemeleriyle barınaktaki kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına katkıda bulundu. Öğrenciler, sadece malzeme desteğiyle kalmayıp, barınak personeli eşliğinde merkezdeki hayvanların bakımlarına bizzat yardım ederek pratik bir dayanışma örneği sergilediler. Ziyaret sırasında merkez yetkililerinden barınağın işleyişi hakkında detaylı bilgi alan üniversiteliler, sokak hayvanlarının sağlık ve rehabilitasyon süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Başkan Eşki'den ge nçlere teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin bu farkındalığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Eşki, "Hayvan dostlarımızla kurduğumuz bağ, hem vicdani hem toplumsal bir sorumluluktur. Üniversiteli gençlerin bu bilinçle hareket etmesi bizleri gerçekten çok mutlu ediyor," dedi. Ayrıca, hayvan sevgisinin kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Eşki, Bornova'da her canlının yaşam hakkını korumak için veterinerlik hizmetlerini ve gönüllü dayanışmasını sürekli olarak güçlendirdiklerini belirtti.

Belediye yetkilileri de bu tür ziyaretlerin hem toplumsal farkındalık yaratma hem de gençleri sahadaki önemli çalışmalarla buluşturma açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Yetkililer, merkez ile üniversiteler arasındaki bu değerli iş birliklerinin ve eğitim-dayanışma faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.