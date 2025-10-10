Son Mühür/ Beste Temel - Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Kent Lokantası’nda vatandaşlarla bir araya gelerek hem yemek dağıttı hem de sofraya oturup sohbet etti. Yiğit, “Burada sadece yemek değil, dayanışma ve eşitlik paylaşılıyor” dedi.

Dayanışma sofrasında buluştular

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bugün Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Başkan Yiğit, vatandaşlara yemek dağıttıktan sonra öğrenciler, emekliler ve ailelerle birlikte öğle yemeği yedi. Lokantada sıcak bir atmosfer oluşurken, Yiğit yurttaşlarla tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi.

“Kent Lokantası bir buluşma noktası”

Ziyaret sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektiren Başkan Yiğit, Kent Lokantası’nın yalnızca uygun fiyatlı yemek sunan bir yer olmadığını vurguladı. Yiğit, “Kent Lokantası, toplumun her kesiminden insanın bir araya geldiği, samimi bir buluşma noktası. Burada sadece yemek paylaşmıyoruz; dayanışmayı, eşitliği ve komşuluk duygusunu da paylaşıyoruz. Kimsenin yalnız kalmadığı, kimsenin aç kalmadığı bir kent için çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan teşekkür

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette öğrenciler, emekliler ve aileler, Kent Lokantası’nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek Başkan Yiğit’e teşekkür etti. Lokantanın, Balçova’da dayanışma kültürünü güçlendiren örnek bir uygulama olduğu vurgulandı.