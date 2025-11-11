Ela Rümeysa Cebeci, eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Akademik kariyerinin ilk adımlarını Yeditepe Üniversitesi’nde attı. Lisans eğitiminden sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler alanında master eğitimini tamamladı. Öğretim üyeliğine ise Nişantaşı Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde adım attı.

Kariyer yolculuğu 2011 yılında İstanbul FM’de başladı. Radyoda edindiği tecrübenin ardından dizi ve filmlerde oyuncu olarak yer aldı. Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 filmlerinde rol aldıktan sonra televizyon ekranlarına muhabir olarak geçti. TRT 1’de muhabir olarak başlayan Cebeci, ardından TV100’de spikerlik yaptı.

Show TV’de sabah programı sunuculuğu ile televizyon sektöründe daha geniş bir kitleye ulaştı. İzleyiciler tarafından sunumu ve ekran enerjisiyle dikkat çekiyor. Ela Rümeysa Cebeci, farklı alanlarda eğitim görmesi, televizyon ve radyo tecrübesiyle öne çıkıyor.

Ela Rümeysa Cebeci, bilinen bilgilere göre evli değil. Hayatıyla ilgili medyada fazla kişisel detay yer almıyor ve özel yaşantısını ön planda tutmuyor.

