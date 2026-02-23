Meksika ve ABD güvenlik güçlerinin yıllardır peşinde olduğu El Mencho'nun ölümü, uyuşturucu kartelleriyle yürütülen savaşta tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ancak bu gelişme, örgütün kontrol ettiği bölgelerde büyük bir şiddet sarmalının fitilini de ateşledi.

MEKSİKA'NIN EN GÜÇLÜ KARTEL LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes olan ve yeraltı dünyasında El Mencho olarak bilinen örgüt lideri, 22 Şubat tarihinde Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde gerçekleştirilen dev bir operasyonla öldürüldü. ABD makamlarının güney sınırı üzerinden devasa miktarlarda kokain, fentanil ve metamfetamin sevkiyatından doğrudan sorumlu tuttuğu baronu yakalamak için iki ülkenin güvenlik birimleri uzun süredir ortak çalışıyordu. Operasyonun ardından açıklama yapan ABD'li yetkililer, El Mencho'nun yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi sürecinde Meksika güçlerine kritik istihbarat desteği sağlandığını doğruladı.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ÜLKEDE KAOS VE ŞİDDET DALGASI BAŞLADI

El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği haberinin duyulmasıyla birlikte, CJNG'nin hakimiyet kurduğu eyaletlerde adeta kaos patlak verdi. Başta Jalisco olmak üzere birçok bölgede kartel üyeleri yolları barikatlarla kapatarak araçları ve iş yerlerini ateşe verdi. Yaşanan şiddet olayları nedeniyle devlet alarma geçerken, güvenlik gerekçesiyle okullar tatil edildi. Bölgede artan tehlike üzerine birçok ülke, Meksika'da bulunan vatandaşlarına kesinlikle evlerinden çıkmamaları yönünde acil uyarılarda bulundu.

EL MENCHO KİMDİR, NASIL YÜKSELDİ?

Suç dünyasının en acımasız isimlerinden biri kabul edilen El Mencho, 1966 yılında Michoacan eyaletine bağlı Aguililla kasabasında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını tarlalarda tarım işçisi olarak geçirdikten sonra genç yaşta ABD'ye göç etti. 1992 yılında eroin kaçakçılığı suçundan tutuklanan Cervantes, cezasını çektikten sonra Meksika'ya sınır dışı edildi. Ülkesine döndüğünde şaşırtıcı bir şekilde bir süre polis memuru olarak görev yapan El Mencho, daha sonra üniformasını çıkararak Milenio karteline katıldı ve yeraltı dünyasında hızla yükselmeye başladı.

DEVLETE MEYDAN OKUYAN KARANLIK BİR İMPARATORLUK

Karteller arası kanlı çatışmaların ve ihanetlerin ardından 2009 yılında Mata Zetas grubunun temellerini atan El Mencho, bu yapıyı kısa süre içinde Meksika'nın en tehlikeli suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) dönüştürdü. Ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ABD'ye iade edilmesinin yarattığı boşluğu fırsat bilerek gücünü zirveye taşıyan CJNG, sadece uyuşturucu ticaretiyle yetinmedi. Güvenlik güçlerine karşı helikopter düşürme, patlayıcı yüklü insansız hava araçları kullanma ve yollara mayın döşeme gibi terör yöntemlerine başvuran örgüt, devlete açıkça meydan okudu. El Mencho'nun ölümü kanlı bir dönemin sembolik sonu olarak değerlendirilse de uzmanlar, CJNG'nin devasa yapılanmasının ülkedeki güvenlik krizini kısa vadede bitirmeyeceğine dikkat çekiyor.