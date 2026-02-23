Son Mühür- Tüm dünya, Gabriel Garcia Marquez'in herkesin cinayetin işleneceğini bildiği ancak seyirci kaldığı dünyaca ünlü romanı Kırmızı Pazartesi gibi ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağını meraklı gözlerle takip ediyor.

ABD donanmasının iki uçak gemisiyle beraber silahlı gücünün üçte birinden fazlasını bölgeye taşıdığı süreçte taraflar arasında diplomasi kanalları tam anlamıyla kapanmış değil.



Cenevre'de bir kez daha görüşecekler...



İran dışişleri bakanı Arakçi 26 Şubat Perşembe günü Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la Cenevre’de görüşeceklerini söyledi.

''Yeni tur Ukrayna görüşmeleri de aynı gün aynı yerde yapılacak; dolayısıyla bu konuda bir mutabakata varılmış olması çok mümkün'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Hazal Yalın,

''ABD’nin İran’a bugün veya yarın saldırıya başlaması bekleniyordu; İran tarafı bu görüşmeyi onayladığına göre saldırının en azından perşembeye kadar erteleneceğini düşünüyor demektir'' mesajı verdi.



Beyaz Saray'da görüş ayrılığı...



''Popüler bir figür oluşu yüzünden pek ciddiye almadığım eski CIA casusu John Kiriakou’nun İran saldırısı konusunda Amerikan yönetimindeki görüş ayrılığı üzerine yazdıkları gene de önemliydi'' diyen Hazal Yalın,

''Kiriakou, JD Vance’in olası bir saldırıya karşı çıktığını, Rubio ve Hegseth’in ise çok istekli olduklarını söyledi. Bu bence de doğru bir yorum'' değerlendirmesine bulundu.



John Kiriakou ne demişti?



Julian Dorey Podcast'inde konuşan John Kiriakou, Beyaz Saray'daki kaynağına dayanarak, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, SAvunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Joint Chiefs'in İran'a yönelik saldırıyı desteklediğini;

Başkan Yardımcısı JD Vance ve Uludal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın ise Trump'a saldırmaması için baskı yapan isimler olduğunu öne sürmüştü.

