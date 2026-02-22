Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verirken, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırdı.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan yasaklı madde kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Araçlar ateşe verilerek kundaklandı

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuş