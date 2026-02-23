Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bir ambulans uçak düştü. Ranchi kenti yakınlarında meydana gelen kazada uçakta bulunan 7 kişinin akıbetine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Radar bağlantısı kesildi

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Redbird Havayolları tarafından kullanılan Beechcraft C90 tipi uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle rota değişikliği talebinde bulunduğunu açıkladı. Yerel saatle 19.11’de yapılan talebin ardından uçakla iletişimin kesildiği ve radar ekranından kaybolduğu bildirildi.

Arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

Kazanın ardından arama ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtildi. Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgede çalışmaların sürdüğünü ve uçağın enkazına ulaşılması için yoğun çaba harcandığını aktardı.

Soruşturma başlatıldı

DGCA, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Uçak Kazaları Araştırma Bürosu’nun olayla ilgili teknik soruşturmayı yürüteceği ifade edildi.

Can kaybı ve yaralı durumu belirsiz

Yetkililer, uçakta bulunan 7 kişinin sağlık durumuna ilişkin net bilgilerin çalışmalar tamamlandıktan sonra paylaşılacağını açıkladı.

Kazanın, olumsuz hava koşullarının havacılık güvenliği üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdiği değerlendiriliyor.