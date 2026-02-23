ABD askerlerinin Suriye’nin Haseke vilayetinde bulunan Kasrak askeri üssünden ayrılarak Irak yönüne doğru hareket etmeye başladığı bildirildi. Bölge kaynaklarına yansıyan bilgiler, Washington yönetiminin Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya yönelik adımlarını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Kasrak üssünden ayrılma süreci başladı

Suriye medyasında yer alan haberlere göre ABD ordusu, Haseke’deki Kasrak askeri üssünü boşaltarak birliklerini Irak’a doğru sevk etmeye başladı. Bu gelişme, ABD’nin sahadaki askeri varlığını kademeli biçimde sonlandırma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şeddadi ve El-Tanf üsleri devredilmişti

Ay başında Suriye ordusunun, ABD ile yürütülen koordinasyonun ardından Haseke’deki Şeddadi askeri üssü ile Suriye-Irak-Ürdün sınırında bulunan El-Tanf üssünün kontrolünü devraldığı açıklanmıştı. Bu adımlar, bölgede güç dengelerini etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında gösteriliyor.

ABD askerlerinin tamamen çekilmesi gündemde

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Washington yönetiminin Suriye’de konuşlu yaklaşık bin askerin tamamını çekmeyi planladığı öne sürüldü. Kalan birliklerin önümüzdeki iki ay içinde ülkeden ayrılmasıyla ABD’nin Suriye’de 10 yılı aşkın süredir devam eden askeri varlığının sona erebileceği belirtiliyor.

ABD’nin Suriye’deki varlığı 2014’te başlamıştı

ABD güçleri, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle ilk olarak 2014 yılında Suriye’ye konuşlandırılmıştı. O tarihten bu yana bölgede konuşlu birlikler, terör örgütüyle mücadele ve yerel ortak güçlere destek faaliyetleri kapsamında görev yapıyordu.

Uzmanlar, olası çekilmenin bölgedeki güvenlik dengeleri, terörle mücadele süreci ve uluslararası aktörlerin rolü açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğine dikkat çekiyor.

