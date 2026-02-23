Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’u Paris’te Elysee Sarayı’nda ağırladı. İki liderin görüşmesinde Avrupa güvenliği, Ukrayna’ya destek ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

Stratejik ortaklık için yeni adım

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Macron, Fransa ile Finlandiya arasında stratejik ortaklık sürecini başlattıklarını belirtti. Macron, iki ülkenin Avrupa’nın çıkarlarına hizmet edecek şekilde iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Avrupa güvenliği ve Ukrayna’ya destek vurgusu

Macron, Ukrayna’dan Kuzey Kutbu bölgesine kadar uzanan geniş coğrafyada daha güvenli, egemen ve bağımsız bir Avrupa hedefi doğrultusunda birlikte çalıştıklarını söyledi. Baltık ve İskandinav ülkeleriyle birlikte Ukrayna’ya destek konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Macron, Kiev’e sağlanması planlanan 90 milyar avroluk kredinin hızlı şekilde onaylanmasının önemine dikkat çekti.

Rusya’ya yaptırımlar ve “gölge filo” ile mücadele

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Rusya’ya yönelik yeni Avrupa yaptırımlarının kabul edilmesi ve yaptırımların delinmesini kolaylaştırdığı belirtilen “gölge filolarla” mücadelede daha güçlü adımlar atılması gerektiğini belirtti. Bu adımların Moskova üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Stubb: “Fransa ve Finlandiya yakın müttefik”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise Paris’teki temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda sıcak karşılama için Macron’a teşekkür etti. Stubb, Fransa ile Finlandiya’nın yakın dost ve müttefik olduğunu belirterek, mevcut dış politika ve güvenlik konularını ele almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmenin, Avrupa güvenlik mimarisi ve bölgesel iş birliği açısından yeni adımların habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

