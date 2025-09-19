Son Mühür- Son dönemde bir müşterinin, kartına yansıtılan aidatı fark ederek bankasını aramadan otomatik sistem üzerinden iade alabilmesi, bankaların uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı. Banka yetkilisinin, “Eğer itiraz etmezseniz bu ücret sizden alınır. Bununla ilgili size bildirim yapılmaz” sözleri, aidatların nasıl tahsil edildiğini gösterdi.

Hukuki süreçler ve yargı kararları

Kredi kartı aidatları Türkiye’de uzun süredir hukuki tartışmaların merkezinde yer alıyor. Tüketici Hakem Heyetleri ve Yargıtay’ın daha önce verdiği kararlar, birçok durumda tüketicilerin haklı olduğunu ortaya koysa da, bankaların bu kesintileri sürdürmesi dikkat çekiyor.

“İtiraz etmezseniz tahsil edilir”

Uzmanlara göre, bankaların her yıl düzenli olarak kartlara yansıttığı aidatlar, tüketiciler tarafından fark edilmediğinde otomatik olarak tahsil ediliyor. Bu nedenle, ekstre kontrolü yapmayan kart sahipleri farkında olmadan ciddi miktarlarda ödeme yapabiliyor.

Uzmanlardan tüketicilere uyarı

Tüketici örgütleri, kart sahiplerini dikkatli olmaya çağırıyor. Uzmanlar, bankaların kanunen aidatsız kart seçeneği sunmak zorunda olduğunu hatırlatarak şu uyarıyı yaptı:

“Ekstrelerinizi mutlaka kontrol edin, aidat kesintisi gördüğünüzde itiraz edin ve hakkınızı arayın.”

Aidatsız kart seçeneği hatırlatılıyor

Finans uzmanları, tüketicilerin talep etmeleri halinde aidatsız kredi kartı alma haklarının bulunduğunu vurguluyor. Bu seçeneği tercih etmeyenlerin ise düzenli ekstre kontrolüyle haksız kesintilere karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.