Son Mühür- Geçen hafta ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından CHP’li belediyelere yönelik operasyonların odak isimlerinden biri olarak öne çıkan ve aynı soruşturma kapsamında “suç örgütü lideri” olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş, bugün İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’na geldi.

Savcılık katında gözlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün gözaltına alınan bugün ise yeni kararla serbest bırakılan avukatı Nusret Yılmaz’ın dosyasını takip eden Sözcü TV Muhabiri Altuntoprak, Aktaş’ın savcılık katına giriş yaptığını bildirdi. Altuntoprak, Aktaş’ın yanında avukatları ve koruma ekibinin de bulunduğunu belirtti.

Bin sayfalık dosya ve çıkışı

Aktaş, savcılıkta yaklaşık bir saat kaldı. Bu sırada avukatlarının ellerinde, sarı kapaklı ve yaklaşık bin sayfadan oluşan geniş bir dosya olduğu gözlendi.

Adliyeden çıkışı ise polis eskortu eşliğinde ve savcıların kullandığı farklı bir asansör aracılığıyla gerçekleşti. Aktaş’ın savcılara ifade verip vermediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.