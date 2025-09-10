Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu’nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri ve bazı iş insanlarının da yer aldığı ifade ediliyor.

Kayyum atandı

Operasyon kapsamında, Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı. Mehmet Okan Kaya'nın sahibi olduğu Kanal V, yayın hayatına 20 Aralık 1992 tarihinde başlamıştı.

Neler yaşandı?

Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış, oğlu Gökhan Böcek’in ise yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Muhittin Böcek, adliyeye sevk edildikten sonra 5 Temmuz’da tutuklanmış; Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklama kararının ardından Muhittin Böcek görevden uzaklaştırılmış, oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.