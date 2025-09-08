Antalya'da rüşvet iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan eski Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Arslan, rüşvete aracılıkla suçlanan iş insanı Fazlı Ateş ve yine bu soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile lojman bahçesinde okey oynadıklarını itiraf etti. Ancak, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, Ateş ile olan ilişkisini ticari ve şahsi bir bağlamda değerlendirdi.

Soruşturma ve gözaltı süreci

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek ve çevresine yönelik başlattığı rüşvet soruşturmasında, iş insanı Fazlı Ateş ve belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde İlker Arslan'ın adının geçmesi üzerine harekete geçti. Görevden alınan Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve teslim olan eski müdür ile eşi M.A. ve iş insanı Ateş adliyeye sevk edildi. Arslan'ın makam aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda durdurulmasıyla kardeşi C.T.A.'nın da gözaltına alındığı ve "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Arslan ve Fazlı Ateş ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arslan: "Suçlamaları reddediyorum, tek gelirim maaşım"

İlker Arslan, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti. Evli ve üç çocuk babası olduğunu belirten Arslan, emniyet müdürlüğü maaşı dışında başka bir gelir kaynağı olmadığını savundu. Ankara'da kendisine ait bir arsanın ve aracının bulunduğunu belirten Arslan, kızı D.H.A. adına satın alınan dairenin peşinatının, 1,5 milyon TL'sinin yaklaşık üç ay önce Fazlı Ateş tarafından inşaat firmasına gönderildiğini doğruladı. Ancak bu paranın, Ateş'e sattığı Ankara'daki arsasının peşinatı olduğunu iddia etti.

Yakın ilişkiler ve iddialar

Arslan, 30 yıldır tanıdığı Fazlı Ateş ile olan ilişkisini anlattı. Ateş'in peyzaj işiyle uğraşması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü konutunun bahçesinin peyzajını yaptığını belirtti. Arslan, bazı zamanlarda Ateş ve arkadaşlarının da katılımıyla kafede nargile içip okey oynadıklarını da söyledi. En dikkat çekici ifade ise, lojman bahçesinde tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Fazlı Ateş ile birlikte okey oynadıkları yönünde oldu. Bu ilişkinin protokol dışında bir sosyal temas olmadığını iddia eden Arslan, Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile sadece bir kez görüştüğünü belirtti. Ayrıca, Fazlı Ateş'in kendi bilgisi ve rızası dışında nüfuz ticareti yapmış olabileceğini, eğer böyle bir durum varsa kendisinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Para transferleri ve savunma mekanizması

MASAK raporunda ortaya çıkan para transferleri hakkında da konuşan Arslan, eşinin Fazlı Ateş'in şirketinde altı ay çalıştığını ve tespit edilen paraların bu çalışmanın karşılığı olduğunu savundu. Ateş'in kendi hesabına gönderdiği 250 bin TL'nin ise, 5 milyon TL'ye sattığı Ankara'daki arsanın peşinatı olduğunu iddia etti. Arslan, arsanın toplam 3 milyon TL'lik kısmını Ateş'ten aldığını, geri kalan 2 milyon TL'nin ise halen borç olarak durduğunu ifade etti. Ayrıca, Ateş'in kendisine olan borcunun bir kısmını kızının daire peşinatına ve yurt dışından getirdiği aracın vergi ve ithalat masraflarına yatırdığını da belirtti.

Dinleme bilgisi iddiası ve Başsavcı görüşmesi

İl Emniyet Müdürü olarak dinleme kararlarından haberdar olduğunu belirten Arslan, Fazlı Ateş'in adının bu dinlemelerde geçip geçmediğini hatırlamadığını söyledi. Ancak, "Bu işlerin içinde Fazlı da varmış" şeklinde duyumlar aldıktan sonra durumu Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'na bizzat sorduğunu ve başsavcının kendisine "bu konuda herhangi bir sorun olmadığını" söylediğini iddia etti. Arslan, eğer Fazlı Ateş'in yasadışı işlerle bağlantısı olduğunu bilseydi kendisiyle kesinlikle görüşmeyeceğini ve irtibatını sonlandıracağını da ekledi.