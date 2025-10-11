Son Mühür- Netanyahu liderliğindeki İsrail, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birine imza attığı Gazze'de yaşananların hesabını verecek mi?

Birleşmiş Milletler'in raporlarına soykırım olarak geçen trajedide Gazze'nin alt yapısının yüzde 90'ı yok olmuş, yaklaşık 70 bin Filistinli can vermişti.

Yüzlerce film ve belgesel...



İsrail'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımına karşı ''Holokost'' kelimesini üreterek insanların hafızasına kazıdığına işaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin,

''Dünyada bir holocost film endüstrisi var. Bu holocost kelimesi sadece ve sadece Yahudi soykırımı için kullanılan, ihtisas edilmiş bir kelime. Ve rakamlara baktığınız zaman ilginç bir şey görüyorsunuz. Bugüne kadar 182 tane holocostla alakalı film çekilmiş. Ve 116 tane de belgesel çekilmiş'' hatırlatmasında bulundu.

Bu filmler gösterilmemeli...



''Sizler de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Bütün bu Filistin'le alakalı, Gazze ile alakalı katliamlar yaşanırken evinize televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz. Sabah öğle akşam holocostla alakalı bir film görüyorsunuz.'' diyen Zengin,

''Bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor. Bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamam gerektiğine düşünüyorum. Bu Filmler Gösterilememeli. Utanmalılar yani dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da holocost ile alakalı ısrarla bu filmleri göstermesinin devam edinmesi.'' mesajı verdi.



Buradan çağrıda bulunuyorum...



Özlem Zengin, ''Buradan kamuoyuna çağrıda bulunuyorum. Bunu muhakkak takip edelim. Gazze de Filistin yapılan zulümle alakalı bir kelimeye ihtiyaç var. Bir kelime. O Kelimeyi duyan herkes bu zulmü hatırlasın. İsrail'in yaptıkları da utancı da hatırlansın. Gerekirse Dünya çapında bir filmler üzerinden festival yapalım. Filmlerin gücü çok önemli. Bunu önermek istiyorum." diye konuştu.