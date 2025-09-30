Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, “siyasi yasak” ve “hapis cezası” talebiyle açılan davada süreç resmen başladı. Beykoz Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Serkan Şahin ile yaşadığı tartışmada sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek hazırlanan iddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Suçlamaya gerekçe olan sözler

Soruşturma, Serkan Şahin’in İmamoğlu’na yönelik tepkisi üzerine yaşanan sözlü tartışmaya dayanıyor. İmamoğlu’nun “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” ifadeleri iddianamede suç unsuru olarak değerlendirildi.

İlk duruşma 2026 yılında

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülmesine karar verdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davanın, Türkiye siyasetinde önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.