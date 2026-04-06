Valiliğin açıklamasına göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, kurbanlık hayvanları işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine kadar ulaştırdı. Açıklamada, söz konusu girişimlerin Mescid-i Aksa’da dini ritüeller dayatılması ve sahada fiili durum oluşturulmasına yönelik tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı. Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasının kışkırtıcı kampanyalar için kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu süreçte görüntülü içerikler ve yapay zeka destekli materyaller aracılığıyla destekçi toplanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Valilik, yaşanan gelişmelere karşı yerel ve uluslararası düzeyde acil adımlar atılması çağrısında bulunarak, İslami kutsal mekanların korunması ve Mescid-i Aksa’nın yeniden ibadete açılması gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa’yı 37 gündür kapalı

İsrail makamlarının, güvenlik gerekçesini öne sürerek Mescid-i Aksa’yı 37 gündür kapalı tuttuğu ve bu süreçte bölge üzerindeki kontrolünü artırmaya çalıştığı belirtildi. İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları gerekçe göstererek 28 Şubat’tan bu yana Aksa’yı ibadete kapalı tuttuğu hatırlatılan açıklamada, 1967’deki işgalden bu yana ilk kez Ramazan Bayramı’nda Aksa’da bayram namazı kılınmasına izin verilmediği ifade edildi.

Öte yandan, 1-8 Nisan tarihleri arasında kutlanan Hamursuz (Pesah) Bayramı süresince fanatik Yahudi grupların, “Tapınak Dağı” olarak adlandırdıkları bölgede kurban kesilmesine yönelik propagandalarını artırdığı, bu kapsamda yapay zekayla üretilen görüntülerin de kullanıldığı kaydedildi. İsrail’deki aşırı sağcı Yahudi grupların, özellikle dini bayram dönemlerinde Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdığına dikkat çekildi.