Son Mühür- Bakanlık, Katar ve Mısır’ın Hamas’a ateşkes planını ilettiğini ve Filistinli hareketin bu planı inceleme aşamasında olduğunu yineledi. Bölgedeki şiddetin sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerin devam ettiğine dikkat çekildi.

Netanyahu’nun özrü sonrası Katar’dan açıklama

Açıklamada ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doha saldırısı sonrasında Katar’a ilettiği özürden dolayı memnuniyet duyulduğu vurgulandı. Bakanlık, bu gelişmenin diplomatik sürece olumlu yansıyabileceğini belirtti.

Diplomasi trafiği yoğunlaşıyor

Katar’ın açıklamaları, Gazze’de ateşkes için yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin arabuluculuk sürecine doğrudan katılımı, bölgedeki diplomatik dengeleri yakından etkileyecek.