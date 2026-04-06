İsrail ordusu, İran’dan füze ateşlendiğinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin bu füzeleri engellemek için devreye girdiğini açıkladı. İran’ın kısa aralıklarla dalgalar halinde gerçekleştirdiği misillemelerin ardından, başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in merkezinde sirenler çaldı. Sirenlerin duyulduğu işgal altındaki Doğu Kudüs’te ise gökyüzünde patlama seslerinin işitildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olaylara ilişkin şu ana kadar herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını duyurdu.