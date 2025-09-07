Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni bir imar düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Düzenlemeyle birlikte çatı katları, imar artışı yapılmadan belirlenen tasarım ilkelerine uygun şekilde bağımsız birim olarak kullanılabilecek.

Kentsel dönüşüm sürecine katkı

Ekrem İmamoğlu, bu adımın kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. “Çatı katlarının bağımsız birimler haline gelmesi, hem şehir estetiğine hem de dönüşüm sürecine hız katacak” ifadelerine yer verdi.

Silivri’den paylaşım

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı, cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinin X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbullulara seslendi. İmamoğlu, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu düzenlemeyi hayata geçirdik. İstanbullulara hayırlı olsun” mesajıyla açıklamasını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bugün 7 Eylül itibarıyla İmamoğlu, tam 168 gündür tutuklu bulunuyor.