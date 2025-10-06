Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'da hafif şiddette bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli endişeye yol açtı. Depremin, yerel saatle 12:59:14'te gerçekleştiği bildirildi.

Depremin büyüklüğü ve derinliği

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü. Bu büyüklük, orta kuvvette bir sarsıntıya işaret ederken, depremin derinliğinin ise 10.33 kilometre olduğu tespit edildi. Yerin sığ bir noktasında meydana gelen bu deprem, Malatya merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi.

Depremin koordinatları ise şu şekilde kaydedildi:

Enlem: 38.19306 N

Boylam: 38.55917 E

İlk Bilgilere göre can ve mal kaybı yok

Depremin hemen ardından, bölgedeki ilgili birimler ve yerel yönetimler tarafından hızlıca durum tespiti çalışmaları başlatıldı. Battalgazi başta olmak üzere sarsıntının hissedildiği bölgelerden gelen ilk bilgilere göre, an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin saha tarama ve inceleme çalışmaları devam etmekle birlikte, depremin ardından olumsuz bir durum rapor edilmedi. Yetkililer, vatandaşların panik yapmaması ve resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmesi konusunda uyarılarda bulundu.