Son Mühür- Uzun yıllar boyunca ''Haber Aktif'' programıyla televizyon ekranlarından seslenen iletişim bilimci Doç. Dr. Gökmen Karadağ babası Ali Karadağ'ın yaşama veda ettiğini duyurdu.

İzmir Fen Lisesi ve ODTÜ Mühendislik sonrası iletişim üzerine yüksek lisans yapan Gökmen Karadağ, Halk Tv'de ''Gökmen Karadağ'la Açıkça'' programıyla izleyicileriyle buluşuyordu.

HBB, Kanal 6, Star Tv, Kanal D, Tv 8, Tele1 gibi kanallarda izleyiciyle buluşan Karadağ, Tele1'e kayyum atanma sürecinden önce kanalla yollarını ayırmıştı.



Devrin daim olsun yiğit babam...



Ekranların sevilen ismi Karadağ, Köy Enstitüsü mezunu bir emekli öğretmen olan babasının ölüm haberini,

''Babamı kaybettim dostlar. Gözümden gönlüme aktı. Ali Karadağ’ı çarşamba günü saat 13.00’te İzmir Yamanlar Cemevi’nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Devrin daim olsun yiğit babam.'' sözleriyle doyurdu.