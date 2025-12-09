Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında yeterli artış olmaması nedeniyle kamu ve üniversite hastanelerinin ortopedi alanında kullanılan implantları temin etmekte sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı, ‘travma implant’ ile yapılan ameliyatlarını artık yapamayacağını İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazı ile bildirdi.

Tabip Odası Başkanı Ayhan, “Yaşananlar Sağlıkta Dönüşüm Projesinin son noktasıdır”

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm.Dr. Yüce Ayhan, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şu an ‘travma implant’ malzemesi satın alınamıyor. Aldığımız bilgilere göre Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) fiyat düşüklüğü nedeniyle bu ürünü veren firma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile sözleşmesini tek taraflı fesih etmiş. Ne yazık ki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı doğru bir fiyat politikası yürütmüyor. Sağlıkta Dönüşüm Politikası kapsamında üniversitelerin değersizleştirilmesi, eğitimin ise kalitesizleştirilmesi yönünde bir adım atıldı. Şu an implant ameliyatları ile ilgili yaşadığımız konu ise dönüşümün son noktasıdır” diye konuştu.

"EÜ Hastanesinin bu hale düşürülmesi sistemin ayıbıdır"

“İzmir’de bir çok hekimi yetiştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu hale düşürülmesi sistemin ayıbıdır” diyen Dr. Ayhan, üniversitelerde öğretim üyesi kaybının yaşandığını, üniversitelerin yeni öğretim üyesi yetiştirmekte de sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Dr. Sürenkök, "Şu an hastanelerde tam bir implant krizi yaşanıyor!"

İzmir Tabip Odası eski başkanlarından, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Fatih Sürenkök, “Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ortopedi alanında kullanılan implantlara 3 yıldır zam yapılmıyor. Bu yüzden implant firmaları, çoğu ithal olan bu ürünleri döviz olarak aldıkları için, Türkiye’deki devlet ve üniversite hastanelerine implant sattıklarında zarar eder hale geldiklerini ifade ederek, tüm malzemelere yüzde 70 zam kararı almış durumda. SGK ile anlaşmalı Özel hastanelerde implant farkını hastalar ödüyor. Ancak kamu hastaneleri böyle bir uygulamayı yapılamayacağı için ya yeni ihaleler ve yeni fiyatlarla malzeme alınacak ya da malzeme kullanımı olamayacağı için ameliyatlar kalacak. Şu an tam da bir implant krizi yaşanıyor. Devlet ve kamu hastanelerinde acil ameliyat olması gereken hastalar için, başhekimlikler hasta bazlı ihaleye çıkıp implantı satın alıyor. Acil dışı ameliyatlar, protezler gibi, malzeme olmadığı için yapılamıyor. Ancak bu ihalelerde firmaya SUT’taki fiyatın üzerinde fiyat ödendiği için hastaneler bu ameliyatları yapmak istemiyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de bu kapsamda İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi vermiştir. Devlet ve üniversite hastanelerinde implant ameliyatları neredeyse durmuş durumda” dedi. Sürenkök, İzmir’de bazı kamu hastanelerinin yeni fiyatlarla ihale yapma hazırlığında olduğunu sözlerine ekledi.

Ege üniversitesi yetkilileri, "Firma malzeme vermeyi durdurdu, üniversite hastanelerinde bir aydır bu ameliyatlar yapılamıyor"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yakın kaynaklar Son Mühür’e yaptıkları açıklamada, “İmplant firmaları SUT’ta bir artış olmamasına rağmen, fiyatlarına yüzde 70 zam yaptı. Aslında bu firmaların Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yıl sonuna kadar sözleşmeleri var. Sözleşme gereği düşük fiyattan malzeme vermeleri gerekirken, ne yazık ki malzeme temini yapmıyorlar. Üniversite hastanelerinde bir aydır malzeme eksikliğinden dolayı implant ameliyatları yapılamıyor” sözlerine yer verdi.