ÖSYM tarafından belirlenen resmi takvime göre 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 10:15'te yapılacak. Sınav sonuçlarının ise 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adayların sınav öncesi dikkat etmesi gereken tarihler ve kurallar büyük önem taşıyor.

EKPSS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genel uygulamada sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu doğrultuda EKPSS sınav yerlerinin 9 Nisan 2026 haftası içinde duyurulması bekleniyor. Adaylar, giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Sınav giriş belgesinin çıktı olarak alınıp sınav günü yanında bulundurulması zorunlu.

EKPSS sınavında süre ve kurallar neler?

EKPSS sınavında adaylara genel olarak 60 dakika süre tanınıyor. Ancak engel durumuna bağlı olarak ek süre hakkı bulunan adaylar için bu süre uzatılabiliyor. Sınavla ilgili en dikkat edilmesi gereken kurallardan biri ise giriş saatiyle ilgili. Sınav her ne kadar 10:15'te başlayacak olsa da, saat 10:00'dan sonra adayların sınav binalarına girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav merkezine erken ulaşması büyük önem taşıyor.

EKPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekiyor?

Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için adayların yanlarında iki belge bulundurması zorunlu. Bunlardan ilki, internet üzerinden alınan 2026 EKPSS sınav giriş belgesi çıktısı. İkincisi ise T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi. Bu iki belgeden birinin eksik olması halinde adayların sınava alınmayacağı hatırlatılıyor. Adayların sınav giriş belgesini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden kontrol etmesi ve olası hataları sınav öncesinde bildirmesi de tavsiye ediliyor. EKPSS, engelli vatandaşların kamu kurumlarında istihdam edilmesi sürecinde belirleyici bir sınav olması nedeniyle her yıl büyük ilgiyle takip ediliyor.