ÖSYM, milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 yılı sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için belirlenen tarihler, akademik kariyer hedefleyenler ve dil tazminatı almak isteyen kamu personeli için netleşti. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte adayların çalışma programlarını şekillendireceği sınav tarihleri resmiyet kazandı.

Takvimin açıklanmasıyla YDS/1 ve YDS/2 oturumlarının başvuru süreçleri kesinleşti. Adaylar, yıl içinde iki kez düzenlenen klasik yazılı sınavın yanı sıra her ay gerçekleştirilen elektronik sınav (e-YDS) tarihlerine göre de hazırlıklarını planlıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, takvimin adayların hazırlık süreçlerini en verimli şekilde yönetmelerine olanak tanıdığını belirtti.

YDS/1 Başvuru ve Sınav Tarihleri

Yılın ilk YDS oturumu olan YDS/1, ilkbahar döneminde 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 18 Şubat 2026 tarihinde başlayıp 26 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Bu tarih aralığında işlemi tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 4 Mart 2026 olarak belirlendi. Sınavın sonuçları ise ÖSYM tarafından 30 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.

YDS/2 Ne Zaman Yapılacak?

2026 yılının ikinci yazılı sınavı olan YDS/2, sonbahar döneminde 22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar bu sınav için başvurularını 30 Eylül - 8 Ekim 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

Sonbahar dönemi sınavı için geç başvuru tarihi 14 Ekim 2026 olarak duyuruldu. YDS/2 sonuçları ise yıl sonuna doğru, 10 Aralık 2026 tarihinde adayların bilgisine sunulacak.

e-YDS Tarihleri ve Sınav Süreci

Yazılı sınavların haricinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi merkezlerdeki e-Sınav binalarında yapılan e-YDS oturumları yıl boyunca devam ediyor. 2026 yılının ilk e-YDS sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce) 24 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

Toplamda 12 farklı oturum şeklinde planlanan e-YDS sınavları, adaylara yılın her ayında puan alma şansı tanıyor. YDS puanları; yüksek lisans ve doktora başvurularından doçentlik işlemlerine, kamuda dil tazminatından TUS ve DUS gibi uzmanlık sınavlarına kadar geniş bir alanda geçerliliğini koruyor. Adaylar tüm başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriyor.