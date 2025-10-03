Son Mühür- TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamları, Ekim ayı kira artış oranının hesaplanmasında temel gösterge oldu. Böylece milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği yeni oran ortaya çıktı.

Eylül ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu , 2025 eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylül aylık bazda 3.23 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 33.29. olarak gerçekleşti.

Eylül ayında kira artış oranı ne kadardı?

Bir önceki ayın verilerine göre Eylül ayında kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlenmişti. Bu oran, konut ve iş yeri sahipleri ile kiracılar arasında merakla takip edilen göstergeler arasında yer almıştı.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Eylül ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte Ekim ayında uygulanacak kira artış oranı 38.36 oldu. Böylece kiracıların ödeyeceği yeni tutarlar ve ev sahiplerinin kira gelirlerindeki değişim kesinleşmiş oldu.

Kira artış oranları yalnızca konut piyasasını değil, iş yeri kiralamaları üzerinden ticari hayatı da doğrudan etkiliyor.