Ekonomist Özgür Demirtaş, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonun ardından Demirtaş, tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Demirtaş paylaşımında Kanada, Meksika, Venezuela ve Kolombiya’nın ABD’ye “özel statüyle eyalet olarak katılması önerisinde bulunmuştu. Tepkilerin ardından Demirtaş paylaşımını silmişti.

Bu kez de Özgür Demirtaş yeni bir paylaşımıyla gündeme geldi.

"Ülkelerin pakt kurması mandacılık değildir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demirtaş, "Sevgili Arkadaşlar, Okumayanlar ve okumadan karar ve hüküm verenler yanlış yapıyor. Ülkelerin PAKT kurması MANDACILIK değildir. İzin verirseniz bu konudaki görüşümü yazmak isterim. Hem katıldığınız hem de katılmadığınız tarafları yazarsanız sevinirim. Sizden ricam yazının sadece BİR PARÇASINI alıp yapay zeka ile şekillendirip dolaşıma sokmamanız. Yazının tümüne link verirseniz insanlar da anlamadan tepki vermezler.

Önce bir soru ile başlamak istiyorum: Almanya bağımsız bir ülke, Fransa da bağımsız bir ülke. Sizce bu ülkeler bir eyalet gibi Avrupa Birliği çatısı altında PAKT yaptıklarında birbirlerinin MANDASI mı oluyorlar? Bu soruya EVET diyorsanız yollarımız burada ayrılıyor. Okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Yazının geri kalanını da okumanıza gerek yok. Hoşca-kalın. Bu bir GÜÇ birleşimidir. Mandacılık falan değildir. Almanya Fransa'nın Mandası veya Fransa Almanya'nın Mandası değildir diyorsanız okumaya devam:

Ben Ekonomik teorilere kafa yordukça (şöyle bir itirafta bulunayım az sonra yazacaklarım olayları daha çok EKONOMİK açıdan ele alıyor, Lütfen hemen olayın SOSYOLOJİK, TARİHSEL boyutu var cümlesi ile gelmeyin. Aptal değilim elbette biliyorum. Ancak herkes kendi UZMANLIK alanı yönünden yorumlar yapar. Bundan da daha doğal ne olabilir ?) evet kafa yordukça bazı ülkelerin BİRLEŞMESİ gerektiğini düşünür oldum." ifadelerini kullandı.

Tek tek önerilerde bulundu!

Önerilerini teker teker sıralayarak açıklamalarına devam eden Demirtaş, "Bence:

1)Rusya: Avrupa birliği ile birleşmeli,

2)Kanada, Meksika, Kolombiya, Venezuela: ABD ile birleşmeli,

3)Arjantin, Brezilya, Şili birleşmeli,

4)Çin ve Kuzey Kore birleşmeli,

5)Afrika ülkelerinin sınır paylaşan çoğu ülkesi birleşmeli,

6)Güney Kore, Japonya, Singapur birleşmeli,

7)Portekiz, İspanya, Cebelitarık, Fas birleşmeli.

Oooo bu mandacılıktır diye bağırmadan önce lütfen okuyun (Doğu Perinçek partisindeki Çin taparlar okumasanız da olur.): Yukarıda bir çok doğal ve doğal olmayan birleşme önerisi var. Örneğin Kanada ve ABD hem dil hem kültür, hem de ekonomik refah seviyesi olarak çok yakınken, Meksika ve Venezuela son derece farklı hem dil hem de refah olarak. Bu bir zorluk (ama az sonra açacağım). Aynı şekilde Arjantin ve Brezilya’nın dilleri farklı. Ayrıca bir ülkede SERBEST piyasa ekonomisi uygulanırken diğerinde daha SOL Devlet ekonomisi uygulanıyor.

Bu zorlukların hepsini biliyorum. Ama önce birleşme şekillerini (yani PAKT kurma şekillerini) konuşalım sonra da neden böyle düşündüğümü ve EKONOMİK olarak bunun Dünya’ya ne katacağını konuşalım. Önce şunu yazayım: Yukarıda 7 kere kullandığım BİRLEŞME sözünden neyi kast ediyorum? Birleşmeden kastım PAKT kurmak. Elbette her coğrafyanın yönetim şekli farklı olduğundan Birleşme ve PAKT kurmanın hukuki şekli de farklı olur. Ama aslında her birinde kast ettiğim BİRLEŞME: Avrupa Birliği misali bir PAKT kurmaktır.

Avrupa Birliği gibi bir yapı da MANDACILIK falan değildir. Avrupa Birliğinde her ülke veya Eyalet kendine has kanunlara, hazineye ve iradeye sahiptir. ABD’nin yapısı evet Avrupa Birliğinden biraz daha farklıdır. Ama yine ABD içindeki her eyaletin kendi muhafız ordusu, kanunları ve yönetimi vardır. Ben bu iki yapı arasından Avrupa Birliğini daha sağlıklı bulurum hep (Ekonomik olarak değil Siyasi olarak)." dedi.

Birleşme önerilerine açıklık getirdi!

Açıklamalarına devam eden Demirtaş, "Rusya Avrupa Birliği ile birleşmeli derken: Rusya’nın Avrupa Birliği üyesi olmasından bahsediyorum. Diyeceksiniz ki bu ne mümkün? Kavga edenler nasıl birleşsin? Lütfen unutmayın bu yazdıklarım OLABİLİRLİĞİ göze alarak yazılmış bir yazı değil. Sadece bir beyin jimnastiği ve bir dilek (Bunu bir dilek veya hayal olarak görmemin sebebi, Dünyada yaşayan 9 Milyar insana yarayacağını düşünmem, onu da az sonra detaylandıracağım).

Peki pratikte Rusya’nın Avrupa Birliği ile birleşmesi nasıl olur? Sonuçta: Rusya GÜÇLÜ tek Lider yönetimini benimsiyor. Avrupa Birliği ise TAM TERSİ güçleri yönetimde dağıtıyor. Ama bu aslında düşündüğümüz gibi bir engel değil. Evet Avrupa Birliği kendisine katılacak her ülkeye bir kurallar listesi veriyor. Ama bu kurarlar listesini Rusya’nın Kabul etmeyeceği aşikar. O yüzden Rusya ve benzeri ülkelerin TAM ÖZERKLİK (yani istedikleri gibi Putin gibi güçlü lider ile devam edecekleri bir yapı) kabulü ile her türlü ticari, ekonomik ve dolaşım hakkı ile kabulüne yönelik yeni bir birlik katılım havuzu oluşabilir.

Gelelim Meksika ve Kolombiya’ya. Bu yazıyı okuyan herkes şunu Kabul edecektir heralde: ABD bugün sınırlarını açsa Meksika’da insan kalmaz. Hayır kalır diyen burada yazıyı okumayı bırakabilir çünkü benim bu insana anlatabilecek bir yeteneğim yok! Her yıl milyonlarca insan Kolombiya-Venezuela ve Meksika’dan ABD’ye kaçak girmeye çalışıyor. Uyanın lütfen. Kanada’dan ise böyle bir akin yok (ihtiyaçları da yok) ama onlar da inanılmaz gereksiz Askeri harcama yapıyorlar.

Kanada, Kolombiya, Venezuela ve Meksika’nın, ABD ile (tıpkı Fransa’nın Almanya ile Avrupa Birliği altında birleşmesi gibi, bak MANDA bu diye hoplayıp zıplayacaklar bu cümleyi dönsün dönsün bir daha okusun, TIPKI FRANSA’nın ALMANYA ile ve ALMANYA’nın FRANSA ile Avrupa Birliği altında birleşmesi gibi!) eyalet sistemi ile BİRLEŞMESİNDEN bahsediyorum…. Eyalet sistemi derken Kolombiya veya Kanada’nın direkt ABD himayesine girmesinden bahsetmiyorum. Avrupa Birliği kadar olmasa da SERBEST dolaşım ama daha da önemlisi Avrupa Birliğinden de öte TİCARİ gümrük vergilerinin kaldırılması, ticarete serbestiyet getirilmesinden bahsediyorum.

Gelelim Portekiz-İspanya-Cebelitarık ve Fas PAKTINA…. Burada Portekiz ve İspanya zaten Avrupa Birliği üyesi. O yüzden ülkeler arası yapılacak antlaşma AB onayından geçmeli elbet, geçer mi? Hayır geçmez! ama bu bir Beyin Jimnastiği olduğu için devam ediyorum: Fas zaten Arap ülkeleri arasında EN İLERİ düzeyde olan ülkelerden. Krallık ülkeyi belirli bir meritokrasi standart ortalamasının üstünde yönetiyor. Fransız kültürüne tarihsel olarak yakınlar. Ayrıca İspanya ile zaten iyi ilişkileri var.

Fas-Portekiz-Cebelitarık-İspanya Birleşmesi daha çok Seyahat, ortak savunma ve en önemlisi Ekonomi serbestiliği üzerine şekillenir. Portekiz ve İspanya hariç bu 4 ülkenin sosyo kültürel yapıları çok farklı olduğu için de (Rusya-Avrupa Birliği Birleşmesinde olduğu gibi) ülkelerin Sosyo Kültürel bağımsızlığı korunacak şekilde yapılır bu. Çin ve Kuzey Kore’nin yönetim biçimlerine ve siyasi tercihlerine katılmasam da heralde bu birleşmenin çok doğal olacağına herkes katılır.

Özellikle Kömür başta olmak üzere bir çok yer altı kaynağının zenginliği açısından Avusturalya, diğer 3 ülke ile uyuşmasa da (Japonya-Güney Kore-Singapur), farklılıklardan KUVVET doğar ilkesi ile bir araya bir PAKT ile gelirler." dedi.

"Birbirinden çıkar sağlayacak ülkeler birlik altında birleşmeliler!"

"Peki şimdi gelelim en önemli kısma ben neden bu Birleşmelerin Dünyadaki her hangi bir insan için İYİ olacağını düşünüyorum:

1)Kolombiya’nın Uyuşturucu çeteleri biter. Dünyaya daha az zehir akar.

2)Kolombiya, Meksika ve Venezuela’da ekonomik refah dönemi başlar (hem daha az terorizm, hem daha az uyuşturucu, hem daha az kartel ve mafya, hem de ABD’yi bir tehdit olarak görmenin bitmesi kaynaklı, Bilim ve Teknoloji’ye daha fazla kaynak)

3)Kanada ise Kolombiya gibi Mafya kaynamıyor ve zaten zenginler onlar niye birleşmeli derseniz: 100 Birimlik bütçenin savunma harcamalarından kaynaklı sadece 70 lirası Kanada halkına kalıyorsa, Birleşme sonrası 100 Liranın 99 Lirası Kanada halkına kalır. Kanada her türlü Özerkliğini ve Bağımsızlığını korur ama daha da zenginleşir, hatta bence ABD’deki bazı teknoloji şirketlerini kendine bile çeker.

4)Rusya ile Avrupa Birliği sürekli papaz. Avrupa Birliğinde daha fazla demokrasi var. Rusya’da ise daha fazla enerji var. Yani birinde olmayan diğerinde var. Daha muazzam ve mantıklı bir birleşim olamaz. LEGO parçalarını düşünün Dişi parça ile Dişi parça, Erkek parça ile Erkek parça birbirine uymaz. Ama Dişi parça ile Erkek parça lego da tam anlamı ile birbirine kitlenir. Rusya’nın Avrupa Birliği ile PAKT yapması hem Avrupa’nın Enerji sorununu çözer. Hem Rusya’nın Dünya tarafından (Başta ABD) yanlızlaştırılmasını engeller. Ama daha önemlisi TRİLYONLARCA dolarlık ÇÖPE atılan savunma harcaması halkın cebine akmaya başlar (yanlış anlamayın yolsuzluklar bu dünyada bitmez o paranın TÜMÜ de halka yine gitmez, ancak 1 DOLAR bile fazlasından gitse, argümanım geçerlidir).

5)Japonya yaşlanıyor. Güney Kore ise 30 yıl öncenin Japonyası. Dilleri farklı olsa da Doğu Toplumu olarak benzerlikleri var. Aralarındaki EN DİNAMİK olanları Singapur ama çok küçükler. Avusturalya ise inanılmaz Coğrafi büyüklükte ve kaynak zengini. Bu birleşme muazzam bir REFAH doğurur ve KÜÇÜK ülkeler arasındaki itişip kakışmayı minimuma indirir. Küçük ülkeler arasındaki itişip kakışmanın ve SÜRTÜNMEnin minimuma inmesi Dünya'da yaşayan herkesin çıkarınadır.

6)Fas zaten Kuzey Afrika ülkeleri arasında en ileri ve en iyi durumda olanı. İspanya ve Portekiz gibi ülkeler ile özerklik korunarak eyalet vari bir birleşme bölgeye refah getirir. Hatta çevre Afrika ülkelerine de ticari olarak yarar.

Peki bizi yani Türkiye’yi ilgilendiren kısmı neresi?

Bu birleşmeler olursa Türkiye’ye nasıl yararı olur? Bu dediklerimin yarısı bile gerçek olsa: Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri ile kurulacak Kuzey ve Güney Amerika Paktına ihracatı PATLAR. Aynı şekilde Türkiye’nin en büyük Ticari Partneri olan Avrupa Birliği Rusya’nın yardımı ile enerji sorununu çözdüğünde Türkiye’den yapacağı alımları KATLAR. Dünyada AZALAN her bir kuruş savunma harcaması %80’ni fakir olan Dünya Halklarına ilaç gibi gelir.

Bu yazdıklarıma ama hayır hayır Özgür Hoca: "Almanya Fransa’nın Mandasıdır", diye karşı çıkanlar Ya Siyasi parti kapılarında yatan çakma Sosyalist veya çakma Milliyetçi veya gerçek faşistlerdir. Daha da kötüsü olsa olsa silah ticareti yapan nemalandıkları sistem bitmesin diyenlerdir. Bu birleşmelerin bir başka iyi yanı ise Hiç kimsenin TEK başına Dünyayı yönetemeyecek olmasıdır.

Düşünsenize Bir yanda Japonya-Güney Kore-Singapur-Avusturalya, bir yanda Rusya ve Avrupa, bir yanda Kolombiya-Kanada-Meksika-Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri, Bir yanda Çin ve Kuzey Kore…. Böyle bir yapıda kimsenin gıkı çıkmaz. Kimse kimseyi hayalinde bile yenmez. O savaş makinaları da en iyi ihtimal ile bileti 5 dolara Müzede sergilenir. Fokus tamami ile daha fazla Bilim, Sağlık ve Uzay Çalışması olur. Bilinmeyen Evreni araştırmak olur.

Son olarak şunu da yazayım: Aylardır adam akıllı okumadığım Sosyal Medya’yı dün biraz okudum. İçler acısı. Türkiye’de Maduro’yu kendi korumalarından fazla savunan Komünistler türemiş. Hiç bir ülke bağımsız bir ülkeye gece yarısı operasyon düzenleyip o ülkenin (diktatör de olsa) liderini hapis almamalı. Ama aynı zamanda hiç bir sözde lider de sözde SOSYALİZM adı altında halkına eziyet etmemeli.

Benim şu ana kadar gördüğüm her Venezuelalı Maduro’dan yaka silkiyor. ABD’yi sevmeseler bile iyi ki Maduro gitti diyorlar. Bu insanlara kulak vermek lazım. Ayrıca ABD’nin dış politikası BERBAT olsa bile, için için NEFRET etseniz bile: Bilim ve Teknolojiye yapılan yatırımın ne büyük bir güç yarattığını da görmek lazım. Unutmayın: Bu Dünyada her ülkeden alınacak hem POZİTİF hem de NEGATİF dersler var:

1)Örneğin ABD’den alınacak pozitif ders: Bilim ve Teknolojiyi nasıl EN ÜSTTE koydukları ve Üniversite araştırmalarında nasıl EN ÜSTTE olduklarıdır. Negatif ders ise bir çok tarihsel olayda nasıl yanlış Dış politika izledikleridir.

2)Avrupa Birliğinden alınacak ders: Pozitif olarak nasıl bir hukuk sistemi kurdukları, negative olarak da nasıl bürokrasiye takıldıklarıdır.

3)Güney Kore’den alınacak pozitif ders: Nasıl tek bir alanda çok kısa zamanda Dünya Devi olduklarıdır.

4)Çin’den alınacak ders: Pozitif olarak nasıl Üretimde MÜKEMMELİYETE ulaştıkları, Negatif olarak da nasıl DEVLETlerini halklarının başında kılıç gibi salladıklarıdır.

Birbirinden çıkar sağlayacak ülkeler bir BİRLİK altında BİRLEŞMELİLER… "