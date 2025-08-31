Son Mühür- Orta Doğu’da kan ve gözyaşının olduğu her olayın başrol oyuncusu olmayı başaran İsrail’in diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

2022-2025 yılları araında İsrail kabinesinde Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev alan, Hamas’la imzalanan ilk ateşkes anlaşmasına tepki olarak istifa eden Ben Gvır son paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Hamas’ın 2024’te Tahran’da öldürülen Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğrafını paylaşan Ben Gvır’ın, ‘’Hamas = Türkiye’’ ifadesine yer verdiği görüldü.

Ben Gvır, sen bir utanç kaynağısın...

Ekonomist İris Cibre, Ben Gvır’ın paylaşımına göndermede bulunarak,

‘’Ben Gvır

Sen bir utanç kaynağısın.

Dünyadaki Yahudilere karşı düşmanlığı körüklüyorsun.

Hiçbir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsin.’’ Hatırlatmasında bulundu.