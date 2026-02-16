Son Mühür- ABD’de açıklanan son enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken, dolar endeksindeki yükseliş değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları geriledi.

Altın fiyatlarında haftaya düşüş

Geçen işlem gününde yüzde 2,5 prim yapan spot altın, haftaya değer kaybıyla başladı. Ons altın yüzde 1,1 gerileyerek 4 bin 975 dolar seviyesine indi. Küresel piyasalardaki bu düşüş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 1,1 oranında azalarak 6 bin 995 lira seviyesine çekildi.

Dolar endeksi yükseldi

ABD dolar endeksindeki artış, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi. Bu durum, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Enflasyon beklentinin altında

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aralık ayında ise aylık artış yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.

Beklentinin altında kalan veri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlayabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Piyasalarda bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ve ilk adımın temmuz ayında atılabileceği öngörülüyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcıların ilgisini artırabiliyor.

Fed’de yeni görevlendirme gündemde

ABD Merkez Bankası’nda denetim ve düzenlemeden sorumlu yeni direktörlük görevine Wall Street geçmişi bulunan Randall Guynn’in getirilmesinin beklendiği bildirildi. Olası atamanın, bankacılık sektörüne yönelik denetim politikaları açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Jeopolitik riskler izleniyor

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, Başkan Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda ABD ordusunun İran’a yönelik haftalar sürebilecek olası bir operasyona hazırlık yaptığı bilgisini paylaştı. Bu senaryonun iki ülke arasındaki gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.

Diğer metallerde karışık seyir

Değerli metallerde ise karışık bir görünüm öne çıktı. Cuma günü yüzde 3 yükselen spot gümüş, yeni haftada yüzde 0,6 düşüşle 76,92 dolara geriledi. Platin yüzde 0,4 kayıpla 2 bin 54,35 dolara inerken, paladyum yüzde 0,4 artışla 1.692,23 dolar seviyesine yükseldi.