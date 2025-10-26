Son Mühür- İki ay önce 3.333 dolardan işlem gören ons altın üst üste rekor tazeleyerek 4.381 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı.

Altındaki yükselişin temel sebebi olarak başta Çin olmak üzere merkez bankalarından gelen talebin 2026'da da devem etmesinin beklenmesi ve ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yeni yaptırımlar için açık kapı bırakması gösterilmişti.

Ancak, Hindistan'ın milyonlarca kişiyi bir araya getiren Diwali Işık Festivali'nin altın fiyatlarına etkisi unutuldu.

Güvenli limana talep azalıyor...



''Altında haftalardır süren hızlı yükselişin ardından soluklanma görüyoruz.'' diyen ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Ons altın 4.381 dolarda zirveyi gördükten sonra yüzde 6’dan fazla düşerek son 12 yılın en sert geri çekilmesini yaşadı. Bu düşüşte bir dizi farklı etmenin rol oynadığını söyleyebiliriz.

ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimser hava, güçlenen dolar, Hindistan’daki Diwali (Işık Festivali) dönemi mevsimselliğinin zayıflaması, teknik olarak aşırı alım bölgesine dair sinyaller düşüşün sebepleri arasında sayılabilir.

Trump ve Şi’nin gelecek hafta bir araya gelecek olması ve tarife savaşlarının yumuşa ihtimali, piyasada güvenli liman talebini azaltıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Diwali Işık Festivali...



Bu yıl 18-23 Ekim tarihleri arasında kutlanan ve zenginlik tanrıçası Lakshmi ile bağlantılı olduğu için özellikle altın satın alınmasıyla bilinen festival, altındaki yükselişin ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Festivalin ilk gününde zenginlik ve refah için edilen dualarla birlikte satın alınan altın miktarının geçtiğimiz yıllarda 100-120 ton altına ulaştığı belirtiliyor.

Festivalin geride kalması sonrası altına olan talebin azalması nedeniyle ons altın fiyatlarında yüzde 2-3 varan düşüşler olduğuna dikkat çekiliyor.