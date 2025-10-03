Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Maaş zamları ve kira artışları için belirleyici

TÜİK’in açıkladığı veriler, yalnızca aylık ve yıllık fiyat hareketlerini yansıtmakla sınırlı kalmıyor.

Aynı zamanda memur ve emekli maaş zamlarının hesaplanmasından, kira artış oranlarının belirlenmesine, sosyal yardım ödemelerinin güncellenmesinden, ekonomi yönetiminin yol haritasına kadar doğrudan etkili oluyor.

Eylül enflasyonu ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül aylık bazda 3.23 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği beklenti anketinde de sonuçlanmıştı. Ankete 26 ekonomist katılmıştı.

Beklentiler aylık yüzde 1,95 – 2,70 aralığında

Ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 olmuştu. Katılımcıların tahminleri ise yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında şekillenmişti.

Yıllık enflasyonda düşüş öngörülüyor

Beklenti anketine göre, ortalama tahminin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 32,95 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 32,31 seviyesine gerileyecek.

2025 sonu için yüzde 30,09 tahmin

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,09 olarak kaydedilmişti. Tahminler, yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 bandında toplanmıştı.

Ağustos ayı enflasyon verileri ne olmuştu?

2025 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşılmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos'da aylık bazda 2.04 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32.95 olmuştu.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aylık enflasyon yüzde 3,79, yıllık enflasyon 63,23

ENAG’ın hesaplamalarına göre, eylülde tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,79 arttı. Verilere göre yıllık enflasyon (E-TÜFE) yüzde 63,23 seviyesinde gerçekleşti.