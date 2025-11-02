Son Mühür- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Meclis yasama yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana gelmesinin ardından başlayan tartışmalarda Babacan ekonomi yönetiminin başına geri mi dönüyor sorusunu beraberinde getirmişti.

Keynes gelse düzeltemez demişti...



Ekonomi Gazetesi Yazarı Hakan Güldağ'ın, YouTube yayınında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen diyaloğu aktararak,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a,

“Babacan ekonomiyi kurtarabilir mi?” diye sormuşlar.

Yılmaz ortalama bir yanıt vermiş:

“Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni Sayın Cumhurbaşkanımız kuruyor, Sayın Cumhurbaşkanının istediği zaman onun takdirinde olan konulardır bunlar.”

Gelen şaşırmalar üzerine Cevdet Yılmaz,

“Malumu ilan etmiş olduk,” demiş.'' açıklamasına göndermede bulunan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz,

''Babacan değil miydi, CB‘nın yönetim tarzını kastederek“ bu yönetim anlayışı yerinde durduğu sürece mezarından Keynes gelse ekonomiyi düzeltemez” diyen?

CB bilinen yönetim tarzıyla görevde olduğu sürece Ali bey görevi kabul etse bile ne değişecek?'' diye sordu.

Bilinçli bir siyasi tercih...



''Bu yönetim görevde olduğu sürece ekonomi düzelmez'' diyen Durmuş Yılmaz,

''Pardon, hem iktidara göre düzeltilecek bir durum da söz konusu değil. Yapılan bir yanlışlık yok, yapılanlar iktidarın ajandası çerçevesinde bilinçli siyasi tercihleri.'' mesajı verdi.