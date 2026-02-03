Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 236.8 milyar lira toplam işlem hacminin olduğu günü yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puandan tamamladı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.77 yükselişle 13.725 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ata Yatırım, ''Değerleme analizlerimiz sonucunda BIST100 için 1 yıllık hedefimizi yüzde 37 yukarı yönlü potansiyele işaret eden 15,000 seviyesinden 19,000’e revize ediyoruz'' açıklamasında bulundu.



Küresel piyasalar toparlıyor...



Küresel piyasalarda, altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması ve ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden makroekonomik verilerin etkisiyle risk iştahı yüksek seyrediyor.

Asya borsaları hızlı yükselişleriyle dikkati çekti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,4 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Kıymetli metaller cuma günü ve dünkü sert düşüşlerin ardından bugün toparlanma sinyalleri veriyor.

Ons altın 4.853 dolardan, gram altın 8.789 TL'den, gümüş 84.49 dolardan alıcı bulurken,

Bitcoin 78.082 dolardan,

Brent petrol 65.87 dolardan işlem görüyor.

