Son Mühür/ Emine Kulak- 5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. CHP Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu 276 oy farkla geride bırakarak CHP Genel Başkanlığı’na seçilmişti. Genel başkanlığının ardından Özel, 11 Kasım’da yeni Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini açıklamıştı. MYK içinde oluşturulan 24 kişilik “gölge kabine” ile parti, olası hükümet senaryolarında görev alacak isimleri öne çıkarmıştı.

Özgür Özel gölge kabinenin dikkat çeken yönüne değinerek, eşit temsil ilkesine uygun olarak 9 kadın ve 9 erkeğin bakanlık görevlerini üstlenmesi ve kabinenin yaş ortalamasının 46 olduğunu belirtmişti. Gölge kabinede görev alan isimler ve sorumluluk alanları şöyleydi:

Selin Sayek Böke – CHP Genel Sekreteri

Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı

Gamze Taşcıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar – Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlhan Uzgel – Gölge Dışişleri Bakanı

Deniz Yavuzyılmaz – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığı sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem – Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Volkan Demir – Ticaret Bakanlığı

Gökhan Zeybek – Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ancak CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultayda gölge kabinenin kaldırılmasına yönelik karar alınması bekleniyor. Parti kulislerinde, bu uygulamanın kısa süreli bir deneyim olduğu ve Özel’in kurultay sonrası yeni yapılanmaya yöneleceği öne sürüldü.

Bu gelişme, Özel’in MYK ve gölge kabine stratejisini yeniden şekillendireceğini ve partinin önümüzdeki dönemde farklı bir yönetim anlayışıyla yol alacağını işaret etti.