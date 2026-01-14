Son Mühür- Yeni yılda bambaşka bir tablo sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yukarı yönlü hareketine devam etmiş ve günü yüzde 1.07 değer kazanarak 12.385 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.33'lük yükselişle 12.425 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar endişeli...



Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesine karşın, ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleriyle risk iştahı zayıfladı.

ABD'nin İran'a yönelik operasyon ihtimali jeopolitik riskler içinde öne çıkmış durumda.

Altın, gümüş, petrol ve Bitcoin'de yukarı yönlü tırmanış devam ediyor.



Asya borsaları pozitif...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,2 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu yüzde 1,1 artışla 4 bin 629 dolardan işlem görerek rekor seviyelere yakın seyrediyor.

Kıymetli metallerden gümüşün onsunda da artış dikkati çekiyor. Gümüşün onsu bugün yüzde 5 artışla 89. 91 doları aşarak rekor tazeledi ve son 3 işlem gününde yükselmesinin ardından yeni güne de alış ağırlıklı başlamış oldu.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 65,30 dolarda seyrediyor.

Bitcoin 94.544 dolardan alıcı buluyor.