Kanalın kapanış süreci, 2025 yılı boyunca devam eden finansal krizin ve geçtiğimiz aylarda yaşanan kitlesel işten çıkarmaların bir sonucu olarak gerçekleşti. Yatırımcıların medya sektöründen çekilme kararı almasıyla birlikte kanalın Ankara ofisi kapatıldı ve İstanbul merkezli operasyonlarda yüzlerce gazeteciyle yollar ayrıldı. Ekol TV’nin borç yükü ve yüksek işletme maliyetleri, yayıncılık faaliyetlerinin devam etmesini imkansız hale getirdi.

Ekol TV Neden Kapatıldı?

Ekol TV’nin kapatılma kararının temelinde, kanalın kurumsal yapısındaki ani değişimler ve maliyet dengesinin bozulması yer alıyor. 29 Nisan 2024 tarihinde iddialı bir girişle yayın hayatına başlayan kanal, kısa sürede yüksek bütçeli transferler ve teknik yatırımlar yaptı. Ancak reklam gelirlerinin hedeflenen seviyeye ulaşamaması ve ana yatırımcı Palmali Holding’in medya harcamalarını kısması, nakit akışında ciddi sorunlar yarattı.

Kanal yönetimi, 22 Aralık 2025 itibarıyla yaptığı veda açıklamasında, çalışanların özverili çabalarına rağmen sermaye yapısındaki belirsizliklerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediğini belirtti. Bu süreçte kanalın spor ve haber departmanları başta olmak üzere tüm birimlerindeki yayınlar durduruldu. Özellikle 350'yi aşkın medya çalışanının tazminat ve alacak haklarının ödenip ödenmeyeceği konusu sektörde tartışılmaya devam ediyor.

Borç Krizi ve Medya Sektöründeki Daralma

Ekol TV’nin kapanmasıyla birlikte ortaya çıkan borç rakamları ve ödenmemiş yükümlülükler medya gündeminde geniş yer buluyor. Kanalın kuruluş aşamasından bu yana biriken operasyonel borçlar, teknik altyapı taksitleri ve kira giderlerinin milyonlarca liraya ulaştığı ifade ediliyor. Özellikle Ekim 2025’te başlayan küçülme kararı sonrası Ankara ofisinin kapatılması, mali krizin derinleştiğinin ilk sinyali oldu.

Havacılık ve denizcilik sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Mübariz Mansimov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada artık tüm enerjisini denizcilik faaliyetlerine ayıracağını duyurmuştu. Bu stratejik değişiklik, Ekol TV’nin finansal desteğinin kesilmesi anlamına geldi. Kanalın ekranlarda kaldığı son dönemde sadece bant yayınlarla izleyici karşısına çıkması, yönetim kurulunun nihai tasfiye kararını çoktan aldığını gösteriyor.

Mübariz Mansimov Kimdir?

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 22 Mart 1968 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de doğdu. Palmali Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Mansimov, özellikle deniz taşımacılığı sektöründeki yatırımlarıyla uluslararası düzeyde tanınan bir iş insanıdır. Kariyerine askeri eğitim alarak başlayan Mansimov, daha sonra ticarete atıldı ve 1990'lı yılların sonunda Palmali şirketini kurdu. Türkiye vatandaşı da olan iş insanı, medya, turizm ve spor alanlarında çeşitli yatırımlara imza attı. Ekol TV projesiyle medya sektörüne iddialı bir giriş yapsa da, 2025 yılı sonunda bu alandaki tüm faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.