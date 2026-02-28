Survivor ekranlarında fiziksel gücü ve dobra tavrıyla öne çıkan Seren Ay Çetin'in özel hayatı, yarışmadaki diyaloglar sayesinde ilk kez bu denli merak konusu oldu. Peki Seren Ay Çetin'in nişanlısı Sadai Farzaliyev hakkında neler biliniyor?

Sadai Farzaliyev profesyonel boksör

Sadai Farzaliyev'in profesyonel bir boksör olduğu ve Azerbaycan kökenli olduğu biliniyor. Uluslararası karşılaşmalarda yer alan Farzaliyev'in milli sporcu kimliği taşıdığı belirtiliyor. Nişanlısı Seren Ay Çetin gibi boks camiasının içinden gelen Farzaliyev, çiftin ortak tutku olan boks sayesinde bir araya geldiğini düşündürüyor.

Ancak Farzaliyev özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir isim. Sosyal medyada düşük profilli bir duruş sergileyen Azerbaycanlı boksörün kariyerine dair detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış değil. Seren Ay Çetin de nişanlısının kişisel alanına saygı göstererek ilişkilerini göz önünde yaşamama tercihini sürdürüyor.

Survivor'da neler yaşandı

Olayın fitili, Survivor 2026 yarışmasında Onur Alp'in Seren Ay Çetin'e yönelik yaptığı bir yorumla ateşlendi. Engincan ile tartışma yaşayan Seren Ay'a dönerek "Bence senden hoşlanıyor" diyen Onur Alp, nişanlı olduğunu bilen bir yarışmacıya bu tür bir yorum yapmasıyla ortamı iyice gerdi. Nişanlı olduğunu vurgulayan Seren Ay, bu sözleri büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi ve sert bir karşılık verdi. Onur Alp ise daha sonra bireysel olarak Seren Ay'ın yanına giderek özür diledi.

Seren Ay Çetin kimdir

Seren Ay Çetin, 13 Temmuz 1997'de İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökeni Diyarbakır'ın Bismil ilçesine uzanıyor. Boksa 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü'nde antrenör Serdar Avcı'nın yanında başlayan Çetin, 2018 yılında profesyonel kariyere adım attı. 1.69 boyunda horoz sıklette mücadele eden milli boksör, WBC Gümüş Kemer'i kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını iki kez dünya şampiyonu Eva Voraberger'i nakavt ederek elde etti. Fethiye'de düzenlenen WBA Altın Kemer maçında ise beş kez dünya şampiyonu Fabiana Bytqi'yi 10 rauntluk mücadelenin ardından yenerek bir büyük başarıya daha imza attı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Çetin, Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda mücadele ediyor.