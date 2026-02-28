İran Devrim Muhafızları, dünyanın en stratejik su geçidi olan Hürmüz Boğazı'nı tüm deniz trafiğine kapattığını duyurdu. Orta Doğu'da tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Küresel petrol ticaretinin can damarı niteliğindeki Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kararı, uluslararası kamuoyunda büyük endişe yarattı. Peki Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli ve kapanması dünyayı nasıl etkiler?

İran Devrim Muhafızları boğazı kapattı

İran Devrim Muhafızları yaptığı resmi açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklamada bölgedeki tüm deniz araçlarına uyarı yapıldığı ve petrol taşıma rotalarına erişimin tamamen engellendiği belirtildi.

Bu hamle, İran'ın Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine ve İsrail hedeflerine yönelik füze saldırılarının hemen ardından geldi. Tahran yönetiminin elindeki en güçlü kozu oynaması, bölgedeki çatışmanın kısa vadede yatışmayacağına dair güçlü sinyaller veriyor.

Hürmüz Boğazı neden bu kadar kritik

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından vazgeçilmez bir geçiş noktası. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri bu dar su yolundan geçerek uluslararası pazarlara ulaşıyor. Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının büyük bölümü de bu güzergahı kullanıyor.

Umman ile İran arasında yer alan boğazın en dar noktası yaklaşık 33 kilometre genişliğinde. Basra Körfezi'ndeki büyük petrol üreticisi ülkeleri açık denizlere bağlayan bu stratejik kapının kapanması, küresel enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açma potansiyeli taşıyor. Bölgedeki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte petrol piyasalarında ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.