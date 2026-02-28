Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuyla ilgili açıklamaları kafaları karıştırsa da ortaya çıkan tablo aslında öğrenciler için olumlu. İşte ara tatil kaldırılınca yaz tatilinin kaç gün olacağına dair tüm detaylar.

Ara tatil neden kaldırılıyor?

Öğrencilerin okula daha iyi konsantre olması amacıyla hayata geçirilen ara tatil uygulaması bir süredir tartışılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 180 iş günü zorunluluğuna dikkat çekerek "29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi tatilleri değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle süreci değerlendireceğiz" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde ikinci yarıyıldaki ara tatil zaten Ramazan Bayramı ile birleştirilmişti. 2026-2027 yılında ise ara tatilin tamamen kaldırılması masada.

Ara tatil kaldırılınca yaz tatili uzuyor mu?

Bakan Tekin'in açıklamaları net bir şekilde ortaya koyuyor: Ara tatilin kaldırılması tatil süresinin azalması anlamına gelmiyor. Aksine ara tatile denk gelen günler doğrudan yaz tatiline ekleniyor.

Tekin bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Ara tatilleri kaldırmak deyince sanki okuma eklenecek gibi anlaşılıyor. Okulların açılışını eylül ayına öteleyeceğiz. Ara tatil kısmı eylül ayına eklenebilir. Biz okula çocukların geldiği gün sayısını artırmıyoruz. Tatili de azaltmıyoruz. Sadece günlerde düzenleme yapıyoruz."

Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatilin kaldırılmasıyla okulların açılış tarihi yaklaşık 2 hafta geriye çekilebilir. Mevcut takvimde okullar genellikle eylül ayının ilk haftasında açılıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte eylülün ikinci haftası ya da üçüncü haftasında açılması gündeme geliyor. Bu da öğrencilerin yaz tatilinin yaklaşık 2 hafta daha uzun olması anlamına geliyor.

Toplam tatil süresi değişiyor mu?

Hayır. Bakan Tekin'in açıkça belirttiği gibi toplam tatil süresinde herhangi bir azalma yaşanmayacak. Okulların 180 iş günü açık kalma zorunluluğu devam ediyor. Yapılan değişiklik yalnızca tatil günlerinin yıl içindeki dağılımını yeniden düzenliyor. Ara tatil olarak verilen günler doğrudan yaz tatiline aktarılacağı için öğrenciler kesintisiz ve daha uzun bir yaz tatili geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.