Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli R.Ş.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren savcılık, cinayetin nedenini ve taraflar arasındaki husumeti araştırıyor. Ayvacık'ta büyük yankı uyandıran olay sonrası, firari zanlının yakalanması için komşu il ve ilçelerde de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ayvacık’taki Otopark Cinayetinin Detayları

Olay, Ayvacık ilçe merkezinde bulunan bir açık otopark alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Duygu Karabaş ve eski eşi Barış Tekebaş, henüz belirlenemeyen bir sebeple şüpheli R.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ş., yanında getirdiği ateşli silahla Karabaş ve Tekebaş’a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Karabaş ve Tekebaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu ve saldırıda kullanılan silahın türü tespit edildi.

Adli Soruşturma ve Firari Şüpheli R.Ş.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, cinayet zanlısı olarak kimliği belirlenen R.Ş.’nin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Şüphelinin saldırıdan hemen sonra beyaz bir araçla olay yerinden uzaklaştığı saptandı. Polis ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek kaçış güzergahını belirlemeye çalışıyor.

Cinayetin işlendiği otopark ve çevresindeki işletmelere ait tüm kamera kayıtları inceleme altına alındı. İlk bulgular, saldırının planlı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Soruşturma kapsamında, hayatını kaybedenlerin ve şüphelinin son dönemdeki telefon trafiği ile aralarındaki olası uyuşmazlıklar detaylı şekilde mercek altına alındı.

Duygu Karabaş Kimdir?

Duygu Karabaş, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşayan ve çevresinde sevilen bir isimdir. Barış Tekebaş ile olan evliliğini bir süre önce sonlandıran Karabaş, Ayvacık’ta sosyal çevresiyle aktif bir yaşam sürüyordu. Çanakkale ve Ayvacık yerel basınında yer alan bilgilere göre, Karabaş'ın eski eşiyle birlikte bir otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Genç yaşta hayatını kaybeden Karabaş’ın ölümü, bölgedeki kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı toplumsal duyarlılığı yeniden gündeme getirdi.