Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 1,09 puanlık artış göstererek 71,87 seviyesine ulaştı.

Yi-ÜFE Bazlı REK endeksi de artış gösterdi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,79 puan yükselerek 95,53’e çıktı. Endeksteki artış, temel olarak TÜFE’deki yükselişin, nominal döviz kuru artışının üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı.

Döviz kurları ve enflasyonun etkisi

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden kalemler incelendiğinde, Türk lirası karşısında ABD doları ve Euro’nun sırasıyla ortalama yüzde 1,24 ve yüzde 0,51 oranında değer kazandığı görüldü. Aynı dönemde TÜFE yüzde 2,55 artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,63 oranında yükseldi.