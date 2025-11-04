Türk-İş cephesinden asgari ücretle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ise, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay oldu. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılara başlaması beklenirken, bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.

"Her gün her dakika söylemeye devam ederiz!"

TÜRK-İş Genel Merkezi'nde konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz. Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok." ifadelerini kullandı.