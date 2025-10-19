Türkiye'nin birçok noktasında kış yüzünü göstermeye başlarken, Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti.

Antalya'da yaz mevsimi devam ediyor

Ekim ayının sonuna yaklaşırken Türkiye'de birçok ilde kış yüzünü gösterirken, Antalya'da yaz mevsimi devam ediyor. Hava sıcaklığı İstanbul'da 17 derece Ankara'da ise 18 dereceleri görerek soğuk hava etkisindeyken Antalya'da ise hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 26 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar denize girdi

Pazar günü olması nedeniyle sıcak ve güneşli havayı gören Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş ve spor yapmayı tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile ağaç altlarında oturarak vakit geçirdi. Hava sıcaklığını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise Konyaaltı Sahili'nde denize girerken, bazıları da SUP tercih etti.