Son Mühür- Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert ve çarpıcı açıklamayla, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıyarak, eylem odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Görür, depremin milyonlarca yıl önce oluşan ve devam edecek bir mekanizma olduğunu hatırlatarak, ülkenin hemen her yerinde büyük depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Uzman isim, siyasi tartışmalar yerine somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi deprem dirençli yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin," çağrısında bulundu.

Deprem mekanizması milyonlarca yıl sürecek: Her il için kapsamlı direnç planı şart

Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında, deprem tehlikesinin geçici değil, yaklaşık 14 milyon sene önce oluşmuş ve daha milyonlarca sene devam edecek jeolojik bir gerçeklik olduğunu kaydetti. Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla neredeyse her ilde büyük bir deprem riski bulunduğunu belirten Görür, bu kaçınılmaz gerçeğe karşı yapılması gerekenlerin açık olduğunu dile getirdi. Görür’e göre çözüm, her ilde topyekun bir hazırlıkla kentleri depreme dirençli hale getirmekten geçiyor. Bu kapsamda, şehirlerin; yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomi bileşenlerinin tamamının dirençli hale getirilmesi gerekiyor.

"Sokağa inin, iş yapın"

Görür, deprem dirençli kentler hedefine ulaşmak için siyasetten uzak, doğrudan eyleme dayalı bir yol haritası önerdi. Sürecin 10 ila 15 yıl içinde tamamlanabileceğini belirten Görür, sorumluluğun halk, yerel yönetimler ve hükümet arasında paylaşılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, halka seslenerek, "Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükümet yapsın," dedi. Görür, uyarılarının son bölümünde eylemsizliği eleştirerek, "Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz," ifadeleriyle acil olarak somut adımlar atılması gerektiği mesajını güçlü bir şekilde yineledi. Prof. Dr. Görür, açıklamasını "Sevgiyle" notuyla tamamladı.